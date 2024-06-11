Вице-президент Малави и бывшая первая леди погибли в авиакатастрофе

Самолет направлялся на похороны бывшего министра Малави. Во время полета экипаж получил уведомление о плохой погоде

Саулос Чилима (Фото: Times Now)

Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, в частности бывшая первая леди Шанил Дзимбири, погибли в результате падения самолета 10 июня. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Самолет двигался из столицы страны Лилонгве в северный город Мзузу – там происходили похороны бывшего министра Малави. Во время полета экипаж самолета получил сообщение, что им следует развернуться из-за плохой погоды.

Вскоре власти потеряли связь с самолетом, который "не смог приземлиться из-за плохой видимости в результате плохой погоды", сказал президент Малави Лазарус Чаквера.

11 июня в Малави объявлен день траура.

Малави на карте Африки (Источник: Google)

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел государства разбился, пересекая горную местность в сильном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил.

Смотрите также: В Турции разбился военный самолет во время тренировок, два пилота погибли – фото, видео