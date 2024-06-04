В Турции разбился военный самолет во время тренировок, два пилота погибли – фото, видео
Самолет SF-260D (Иллюстративное фото: соцсети)

В Турции во время военных учений разбился самолет SF-260D – двое пилотов, которые находились на его борту, погибли. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

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Ведомство отметило, что тренировочный самолет вылетел с 12-й авиабазы Главного командования Воздушных сил Турции из города Кайсера. Целью вылета были военные учения.

Авиакатастрофа произошла по неизвестным причинам, заявили в министерстве. На месте начаты поисково-спасательные работы.

Один из очевидцев происшествия рассказал турецкому информагентству Anadolu, что самолет пролетел над местными рабочими, которые в то время были в поле.

"По возвращении самолет потерял равновесие, звук исчез. После того как звук исчез, он пошел прямо на нас. Думаю, он [те, кто были в самолете] нас увидел... Мы видели, как он [самолет] упал. Он взорвался, как только приземлился. Мы пытались вмешаться, но не могли вмешаться из-за пожара", – рассказал мужчина.

В Турции разбился военный самолет во время тренировок, два пилота погибли – фото, видео
Погибшие турецкие пилоты (Фото: Минобороны Турции)

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