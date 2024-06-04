В Турции разбился военный самолет во время тренировок, два пилота погибли – фото, видео

В Министерстве обороны Турции сообщили, что причины авиакатастрофы пока неизвестны

Самолет SF-260D (Иллюстративное фото: соцсети)

В Турции во время военных учений разбился самолет SF-260D – двое пилотов, которые находились на его борту, погибли. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

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Ведомство отметило, что тренировочный самолет вылетел с 12-й авиабазы Главного командования Воздушных сил Турции из города Кайсера. Целью вылета были военные учения.

Авиакатастрофа произошла по неизвестным причинам, заявили в министерстве. На месте начаты поисково-спасательные работы.

Один из очевидцев происшествия рассказал турецкому информагентству Anadolu, что самолет пролетел над местными рабочими, которые в то время были в поле.

"По возвращении самолет потерял равновесие, звук исчез. После того как звук исчез, он пошел прямо на нас. Думаю, он [те, кто были в самолете] нас увидел... Мы видели, как он [самолет] упал. Он взорвался, как только приземлился. Мы пытались вмешаться, но не могли вмешаться из-за пожара", – рассказал мужчина.

🇹🇷BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRK MİLLETİ!🇹🇷



Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından, eğitim uçuşu için kalkış yapan SF-260D tipi bir eğitim uçağımız maalesef düşmüş ve kazada 2 Pilotumuz şehit olmuştur.



Sonsuzluğa kanat açan Türk Evlatlarına Yüce Yaradan'dan rahmet; Ailelerine… pic.twitter.com/UXmZq5ey4n — Necdet Demircan (@NecdetDemircan) June 4, 2024

Погибшие турецкие пилоты (Фото: Минобороны Турции)

1 мая 2024 года в США разбился военный истребитель F-16, пилот катапультировался.

2 мая в Португалии во время авиашоу в воздухе столкнулись два самолета – один пилот погиб.

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