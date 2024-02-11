Гендиректор найбільшого банку Нігерії розбився в авіакатастрофі у США

У США загинув нігерійський банкір Герберт Вігве. Він летів у Лас-Вегас на Супербоул

Фото: Access Corporation

Нігерійський бізнесмен Герберт Вігве, співзасновник і гендиректор найбільшого в країні Access Bank, загинув в авіакатастрофі у США. Він був пасажиром вертольота, який розбився в Каліфорнії цього тижня.

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Гелікоптер Eurocopter EC 130 впав неподалік від Лас-Вегаса у п’ятницю ввечері. На його борту знаходилися шестеро людей, повідомило Федеральне управління цивільної авіації. Це відомство разом з Національною радою з безпеки дорожнього руху проводить розслідування.

Управління шерифа округу Сан-Бернардіно підтвердило, що в аварії ніхто не вижив.

Кілька засобів масової інформації, серед яких CBS, Bloomberg і Semafore, повідомили, що пасажирами вертольота були Вігве та його сім'я. Також, згідно з повідомленнями, в аварії загинув колишній президент Нігерійської фондової біржі Абімбола Огунбанджоа.

За даними Semafore, Вігве летів у Лас-Вегас на Супербоул – фінал чемпіонату США з американського футболу. Матч відбудеться ввечері 11 лютого, на полі зійдуться Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Фотінайнерс.

Access Bank – найбільший банк Нігерії з 2018 році, коли він придбав конкурента Diamond Bank. Останніми роками банк працював над розширенням діяльності в Африці та за її межами. Банк був заснований у 1989 році.