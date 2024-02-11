Гендиректор найбільшого банку Нігерії розбився в авіакатастрофі у США
Нігерійський бізнесмен Герберт Вігве, співзасновник і гендиректор найбільшого в країні Access Bank, загинув в авіакатастрофі у США. Він був пасажиром вертольота, який розбився в Каліфорнії цього тижня.
Гелікоптер Eurocopter EC 130 впав неподалік від Лас-Вегаса у п’ятницю ввечері. На його борту знаходилися шестеро людей, повідомило Федеральне управління цивільної авіації. Це відомство разом з Національною радою з безпеки дорожнього руху проводить розслідування.
Управління шерифа округу Сан-Бернардіно підтвердило, що в аварії ніхто не вижив.
Кілька засобів масової інформації, серед яких CBS, Bloomberg і Semafore, повідомили, що пасажирами вертольота були Вігве та його сім'я. Також, згідно з повідомленнями, в аварії загинув колишній президент Нігерійської фондової біржі Абімбола Огунбанджоа.
За даними Semafore, Вігве летів у Лас-Вегас на Супербоул – фінал чемпіонату США з американського футболу. Матч відбудеться ввечері 11 лютого, на полі зійдуться Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Фотінайнерс.
- 6 лютого колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув унаслідок падіння гелікоптера.