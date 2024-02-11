Гендиректор крупнейшего банка Нигерии разбился в авиакатастрофе в США

В США погиб нигерийский банкир Герберт Вигве. Он летел в Лас-Вегас на Супербоул

Фото: Access Corporation

Нигерийский бизнесмен Герберт Вигве, соучредитель и гендиректор крупнейшего в стране Access Bank, погиб в авиакатастрофе в США. Он был пассажиром вертолета, разбившегося в Калифорнии на этой неделе.

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Вертолет Eurocopter EC 130 упал неподалеку от Лас-Вегаса в пятницу вечером. На его борту находились шесть человек, сообщило Федеральное управление гражданской авиации. Это ведомство вместе с Национальным советом по безопасности дорожного движения проводит расследование.

Управление шерифа округа Сан-Бернардино подтвердило, что в аварии никто не выжил.

Несколько средств массовой информации, среди которых CBS, Bloomberg и Semafore, сообщили, что пассажирами вертолета были Вигве и его семья. Также, по сообщениям, в аварии погиб бывший президент Нигерийской фондовой биржи Абимбола Огунбанджоа.

По данным Semafore, Вигве летел в Лас-Вегас на Супербоул – финал чемпионата США по американскому футболу. Матч состоится вечером 11 февраля, на поле сойдутся Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Фотинайнерс.

Access Bank – крупнейший банк Нигерии с 2018 года, когда он приобрел конкурента Diamond Bank. В последние годы банк работал над расширением деятельности в Африке и за ее пределами. Банк был основан в 1989 году.