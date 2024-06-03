У португальському місті Бежа під час авіашоу Beja Air Show на базі Повітряних сил країни у повітрі зіштовхнулися два літаки, внаслідок чого один пілот загинув. Про це повідомляє Reuters.

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Інцидент стався 2 червня на авіабазі за 180 км на південь від Лісабона. Під час акробатичних демонстрацій іспанських та португальських пілотів відбулося зіткнення двох з них.

Пані капітан Повітряних сил Патрісія Фернандес повідомила, що внаслідок зіткнення пілот одного з літаків, громадянин Іспанії, загинув, другий — поранений.

На опублікованому відео видно, як один з літаків стрімко втрачає висоту та падає, на місці лунає вибух та здіймається хмара густого чорного диму.

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