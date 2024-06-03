В Португалии во время авиашоу столкнулись два самолета, один пилот погиб на месте – видео
В португальском городе Бежа во время авиашоу Beja Air Show на базе Воздушных сил страны в воздухе столкнулись два самолета, в результате чего один пилот погиб. Об этом сообщает Reuters.
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Инцидент произошел 2 июня на авиабазе в 180 км к югу от Лиссабона. В ходе акробатических демонстраций испанских и португальских пилотов произошло столкновение двух из них.
Капитан Воздушных сил Патрисия Фернандес сообщила, что в результате столкновения пилот одного из самолетов, гражданин Испании, погиб, второй ранен.
На опубликованном видео видно, как один из самолетов стремительно теряет высоту и падает, на месте раздается взрыв и поднимается облако густого черного дыма.
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