В португальском городе Бежа во время авиашоу Beja Air Show на базе Воздушных сил страны в воздухе столкнулись два самолета, в результате чего один пилот погиб. Об этом сообщает Reuters.

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Инцидент произошел 2 июня на авиабазе в 180 км к югу от Лиссабона. В ходе акробатических демонстраций испанских и португальских пилотов произошло столкновение двух из них.

Капитан Воздушных сил Патрисия Фернандес сообщила, что в результате столкновения пилот одного из самолетов, гражданин Испании, погиб, второй ранен.

На опубликованном видео видно, как один из самолетов стремительно теряет высоту и падает, на месте раздается взрыв и поднимается облако густого черного дыма.

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