У США розбився військовий винищувач F-16

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів

F-16 (Фото: EPA)

Поблизу авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 Військово-повітряних сил США. Про це повідомив телеканал Fox News.

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За даними телеканалу, інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands. На борту винищувача був лише пілот, він катапультувався, йому надають медичну допомогу, про стан його здоров'я не повідомляється.

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які були на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.

Інформації про причину катастрофи не наводять, водночас телеканал зазначив, що це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.

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