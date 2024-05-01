В США разбился военный истребитель F-16
У авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16 Военно-воздушных сил США. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, инцидент произошел около 11:50 по местному времени 30 апреля вблизи национального парка White Sands. На борту истребителя был только пилот, он катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь, о состоянии его здоровья не сообщается.
Представители местных властей призвали не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находились на борту самолета. Часть территории парка закрыта для посещения.
Информацию о причине катастрофы не сообщают, в то же время телеканал отметил, что это уже третья авария истребителей F-16 за последние полгода.
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