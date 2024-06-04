У Туреччині розбився військовий літак під час тренувань, двоє пілотів загинули – фото, відео
У Туреччині під час військових навчань розбився літак SF-260D – двоє пілотів, які перебували на його борту, загинули. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.
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Відомство зазначило, що тренувальний літак вилетів з 12-ї авіабази Головного командування Повітряних сил Туреччини з міста Кайсер. Метою вильоту були військові навчання.
Авіакатастрофа сталася з невідомих причин, заявили у міністерстві. На місці розпочато пошуково-рятувальні роботи.
Один з очевидців події розповів турецькому інформагентству Anadolu, що літак пролетів над місцевими робітниками, які у той час працювали в полі.
"Після повернення літак втратив рівновагу, звук зник. Після того, як звук зник, він пішов прямо на нас. Думаю, він [ті, хто були у літаку] нас побачив... Ми бачили, як він [літак] впав. Він вибухнув, як тільки приземлився. Ми намагалися втрутитися, але не могли втрутитися через пожежу", – розповів чоловік.
🇹🇷BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRK MİLLETİ!🇹🇷— Necdet Demircan (@NecdetDemircan) June 4, 2024
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından, eğitim uçuşu için kalkış yapan SF-260D tipi bir eğitim uçağımız maalesef düşmüş ve kazada 2 Pilotumuz şehit olmuştur.
Sonsuzluğa kanat açan Türk Evlatlarına Yüce Yaradan'dan rahmet; Ailelerine… pic.twitter.com/UXmZq5ey4n
- 1 травня 2024 року у США розбився військовий винищувач F-16, пілот катапультувався.
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