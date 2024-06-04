У Туреччині розбився військовий літак під час тренувань, двоє пілотів загинули – фото, відео

Літак SF-260D (Ілюстративне фото: соцмережі)

У Туреччині під час військових навчань розбився літак SF-260D – двоє пілотів, які перебували на його борту, загинули. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

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Відомство зазначило, що тренувальний літак вилетів з 12-ї авіабази Головного командування Повітряних сил Туреччини з міста Кайсер. Метою вильоту були військові навчання.

Авіакатастрофа сталася з невідомих причин, заявили у міністерстві. На місці розпочато пошуково-рятувальні роботи.

Один з очевидців події розповів турецькому інформагентству Anadolu, що літак пролетів над місцевими робітниками, які у той час працювали в полі.

"Після повернення літак втратив рівновагу, звук зник. Після того, як звук зник, він пішов прямо на нас. Думаю, він [ті, хто були у літаку] нас побачив... Ми бачили, як він [літак] впав. Він вибухнув, як тільки приземлився. Ми намагалися втрутитися, але не могли втрутитися через пожежу", – розповів чоловік.

🇹🇷BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRK MİLLETİ!🇹🇷



Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından, eğitim uçuşu için kalkış yapan SF-260D tipi bir eğitim uçağımız maalesef düşmüş ve kazada 2 Pilotumuz şehit olmuştur.



Sonsuzluğa kanat açan Türk Evlatlarına Yüce Yaradan'dan rahmet; Ailelerine… pic.twitter.com/UXmZq5ey4n — Necdet Demircan (@NecdetDemircan) June 4, 2024

Загиблі турецькі пілоти (Фото: Міноборони Туреччини)

1 травня 2024 року у США розбився військовий винищувач F-16, пілот катапультувався.

2 травня у Португалії під час авіашоу у повітрі зіштовхнулися два літаки – один пілот загинув.

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