Президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Мировые лидеры выражают соболезнования

Соболезнования иранцам в связи с гибелью их лидера Ибрагима Раиси выразили представители Индии, Венесуэлы, Беларуси и Армении

Ибрагим Раиси (Фото: ЕРА)

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы, состоявшейся вечером 19 мая на границе с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления мировых лидеров, которые выражают соболезнования иранскому народу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

О гибели Раиси утром 20 мая сообщило полуофициальное иранское информагентство Mehr news agency, ссылаясь на неназванных иранских чиновников. Впоследствии об этом написали агентства Reuters и Associated Press.

На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана погибли во время авиакатастрофы. Иранское правительство созвало экстренное заседание.

На официальном аккаунте Раисе у X появилось сообщение, прямо не свидетельствующее о смерти иранского лидера, но намекающее на это.

"Мир Авраама. Так Мы вознаграждаем тех, кто творит добро. Он один из наших верных слуг", – говорится в сообщении.

На смерть президента Ирана отреагировали мировые лидеры и дипломаты.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар написал: "Глубоко поражен известием о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Амира-Абдоллахяна в результате крушения вертолета. Наши соболезнования их семьям. Мы поддерживаем народ Ирана во время этой трагедии".

Лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи также прямо не подтвердил смерть президента Ирана, но опубликовал сообщение, в котором говорится, что "Иран – это страна, которую создал Раиси".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "очень шокирован новостью об авиакатастрофе, жертвой которой стал Ибрагим Раиси".

"Я полон большой скорби из-за того, что приходится прощаться с образцовым человеком, чрезвычайным лидером мира, которым является и всегда будет наш брат Ибрагим, прекрасным человеком, защитником суверенитета своего народа и безусловным другом нашей страны", – написал он.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что также "очень расстроен известием о гибели Раиси", подчеркнув, что "всегда будет помнить его".

МИД Беларуси в связи с гибелью президента Ирана заявил, что это утрата не только для иранского общества – "из жизни ушли друзья Минска".

Иранское национальное медиа IRNA впоследствии распространило символическое фото: кресло, где обычно сидел Раиси на заседании правительства с черной лентой.

Фото: IRNA

Вечером 19 мая вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, пересекая горную местность в сильном тумане. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что никакого нарушения в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи, ссылаясь на собеседника, близкого президенту Ирана, сообщил, что Раиси якобы мертв, и "власть ищет правильный подход к тому, как предоставить эту информацию". Впрочем, это было и остается единственным источником такой информации.

Читайте также: Спасатели нашли обломки вертолета президента Ирана. Судно выгорело дотла – фото, видео