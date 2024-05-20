Спасатели обнаружили обломки вертолета президента Ирана. Судно выгорело дотла – фото

Место крушения вертолета Ибрагима Раиси (Фото: IRNA)

Турецкий беспилотник обнаружил место падения вертолета, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, передает иранское агентство IRNA. Впоследствии СМИ заявили, что спасатели уже прибыли к обломкам и опубликовали первые фото.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, невзирая на плохую погоду: иранские медиа рассказывали, что в районе аварии холодно и идет дождь. К поискам вертолета была привлечена также иранская армия.

Утром 20 мая турецкий БпЛА большой дальности Akinji обнаружил тепловое излучение, предполагая, что это может быть местом падения вертолета. Командир Корпуса стражей исламской революции Ирана подтвердил обнаружение беспилотником источника тепла, который является обломками вертолета.

Фото: ИА Tasnim

Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника заявил, что воздушное судно полностью выгорело. Все находившиеся на борту пассажиры, вероятно, погибли.

Фото: Mehr

Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи, ссылаясь на собеседника, близкого президенту Ирана, сообщил, что Раиси якобы мертв, и "власть ищет правильный подход к тому, как предоставить эту информацию". Впрочем, это было и остается единственным источником такой информации.

В то же время после обследования места аварии иранский Красный Полумесяц заявил, что не обнаружил признаков того, что после крушения вертолета кто-то выжил.

СПРАВКА Вечером 19 мая вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом Вечером 19 мая вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился , пересекая горную местность в сильном тумане. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что "никакого нарушения" в государственных делах из-за ситуации не произойдет. Тогда же национальное вещание Ирана прекратило все свои обычные программы, чтобы показать молитвы за Раиси по всей стране – в углу экрана при этом показывали прямые трансляции команд спасателей.

Раиси стал президентом Ирана в 2021 году, однако реальная власть в Исламской республике сосредоточена в руках "великого аятоллы" Хаменеи, религиозно-политического лидера государства.

Иран последовательно помогает России в ее войне против Украины: прежде всего в дронах-камикадзе типа Shahed. Reuters заявляло, что также Иран передал РФ ракеты, но пока нет подтверждений этому.

Читайте также: Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Иран в противостоянии с США и Западом