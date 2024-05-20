Рятувальники знайшли уламки гелікоптера президента Ірану. Судно вигоріло вщент – фото, відео
Турецький безпілотник виявив місце падіння гелікоптера, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, передає іранське агентство IRNA. Згодом медіа заявило, що рятувальники вже прибули до уламків та опублікували перші фото.
Пошуково-рятувальні операції тривали всю ніч, попри погану погоду: іранські медіа розповідали, що в районі аварії холодно і йде дощ. До пошуків вертольота залучили також іранську армію.
Зранку 20 травня турецький БпЛА великої дальності Akinji виявив теплове випромінювання, припускаючи, що це може бути місцем падіння гелікоптера. Командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив виявлення безпілотником джерела тепла, яке є уламками гелікоптера.
Reuters з посиланням на неназваного іранського чиновника заявило, що повітряне судно вщент вигоріло. Всі пасажири, які були на борту, ймовірно, загинули.
Раніше журналіст видання The Atlantic Араш Азізі, посилаючись на співрозмовника, близького до президента Ірану, повідомив, що Раїсі нібито мертвий, і "влада шукає правильний підхід до того, як подати цю інформацію". Втім, це було і залишається єдиним джерелом такої інформації.
Водночас після обстеження місця аварії іранський Червоний Півмісяць заявив, що не виявив ознак того, що після катастрофи гелікоптера хтось вижив.
- Раїсі став президентом Ірану у 2021 році, проте реальна влада в Ісламській республіці зосереджена в руках "великого аятоли" Хаменеї, релігійно-політичного лідера держави.
- Іран послідовно допомагає Росії у її війні проти України: щонайперше у дронах-камікадзе типу Shahed. Reuters заявляло, що також Іран передав РФ ракети, але поки що немає підтверджень цьому.
Читайте також: Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує Іран у протистоянні зі США та Заходом