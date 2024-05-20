Рятувальники знайшли уламки гелікоптера президента Ірану. Судно вигоріло вщент – фото, відео

Місце падіння гелікоптера Ібрагіма Раїсі (Фото: IRNA)

Турецький безпілотник виявив місце падіння гелікоптера, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, передає іранське агентство IRNA. Згодом медіа заявило, що рятувальники вже прибули до уламків та опублікували перші фото.

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Пошуково-рятувальні операції тривали всю ніч, попри погану погоду: іранські медіа розповідали, що в районі аварії холодно і йде дощ. До пошуків вертольота залучили також іранську армію.

Зранку 20 травня турецький БпЛА великої дальності Akinji виявив теплове випромінювання, припускаючи, що це може бути місцем падіння гелікоптера. Командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив виявлення безпілотником джерела тепла, яке є уламками гелікоптера.

Фото: ІА Tasnim

Reuters з посиланням на неназваного іранського чиновника заявило, що повітряне судно вщент вигоріло. Всі пасажири, які були на борту, ймовірно, загинули.

Фото: Mehr

Раніше журналіст видання The Atlantic Араш Азізі, посилаючись на співрозмовника, близького до президента Ірану, повідомив, що Раїсі нібито мертвий, і "влада шукає правильний підхід до того, як подати цю інформацію". Втім, це було і залишається єдиним джерелом такої інформації.

Водночас після обстеження місця аварії іранський Червоний Півмісяць заявив, що не виявив ознак того, що після катастрофи гелікоптера хтось вижив.

ДОВІДКА Ввечері 19 травня гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном Ввечері 19 травня гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився , коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться. Тоді ж національне мовлення Ірану припинило всі свої звичайні програми, аби показати молитви за Раїсі по всій країні – у кутку екрана водночас показували прямі трансляції команд рятувальників.

Раїсі став президентом Ірану у 2021 році, проте реальна влада в Ісламській республіці зосереджена в руках "великого аятоли" Хаменеї, релігійно-політичного лідера держави.

Іран послідовно допомагає Росії у її війні проти України: щонайперше у дронах-камікадзе типу Shahed. Reuters заявляло, що також Іран передав РФ ракети, але поки що немає підтверджень цьому.

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