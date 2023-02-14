Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Иран в противостоянии с США и Западом

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в простивостоянии с США и западными странами. Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, передает агентство Associated Press.

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По его словам, Китай поддерживает Иран в "защите национального суверенитета и сопротивлении односторонности и запугиванию".

Он отметил, что Пекин "противостоит вмешательству внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыву безопасности и стабильности Ирана", намекая на противостояние с западным миром.

Иранский режим заявил, что Иран и Китай являются "друзьями в трудной ситуации".

Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин заявил, что отношения КНР и Ирана являются "дружескими" и "способствуют содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке" — это прозвучало в ответ на вопрос, не осложнит ли сближение Пекина с Тегераном отношения КНР и США.

"Наши отношения не нацелены ни на какие третьи стороны", — сказал Вэньбинь.

Ранее стало известно, что Иран поставит КНР 15 000 беспилотников, Пекин должен получить крупную партию дронов в ближайшее время.

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Дмитро Гриниченко

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