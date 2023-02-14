Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Иран в противостоянии с США и Западом
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в простивостоянии с США и западными странами. Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, передает агентство Associated Press.
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По его словам, Китай поддерживает Иран в "защите национального суверенитета и сопротивлении односторонности и запугиванию".
Он отметил, что Пекин "противостоит вмешательству внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыву безопасности и стабильности Ирана", намекая на противостояние с западным миром.
Иранский режим заявил, что Иран и Китай являются "друзьями в трудной ситуации".
Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин заявил, что отношения КНР и Ирана являются "дружескими" и "способствуют содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке" — это прозвучало в ответ на вопрос, не осложнит ли сближение Пекина с Тегераном отношения КНР и США.
"Наши отношения не нацелены ни на какие третьи стороны", — сказал Вэньбинь.
Ранее стало известно, что Иран поставит КНР 15 000 беспилотников, Пекин должен получить крупную партию дронов в ближайшее время.
- 5 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран согласовали создание на территории РФ производства иранских дронов-камикадзе.
- 6 февраля ГУР сообщил, что на начало месяца войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрена поставка совокупно 1750 единиц.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
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