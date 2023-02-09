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Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России — разведка Японии

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 10:31
Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России — разведка Японии - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

По данным японской разведки, Китай якобы начал понемногу оказывать военную поддержку России. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного японского разведчика. 

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По его словам, военная несостоятельность армии России, которую демонстрирует гибель российских генералов в Украине, может также беспокоить Пекин.

"Похоже, что Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку России", — сказал разведчик. 

Какую именно военную поддержку КНР оказывает оккупантам, в материале не уточняется. Другие страны-союзники Украины не сообщали о том, что Пекин оказывает военную помощь Москве.

Также отмечается, что неполноценность российских войск вызывает обеспокоенность Индии, которая получает половину своих вооружений из России.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай, как мы понимаем, не передаст РФ никакого вооружения — Буданов

Дмитро Гриниченко
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Китай война япония разведка военная помощь
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