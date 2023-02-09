Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России — разведка Японии
По данным японской разведки, Китай якобы начал понемногу оказывать военную поддержку России. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного японского разведчика.
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По его словам, военная несостоятельность армии России, которую демонстрирует гибель российских генералов в Украине, может также беспокоить Пекин.
"Похоже, что Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку России", — сказал разведчик.
Какую именно военную поддержку КНР оказывает оккупантам, в материале не уточняется. Другие страны-союзники Украины не сообщали о том, что Пекин оказывает военную помощь Москве.
Также отмечается, что неполноценность российских войск вызывает обеспокоенность Индии, которая получает половину своих вооружений из России.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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