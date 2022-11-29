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Война НАТО и РФ очень вероятна. Также возможен конфликт Китая и США – Минобороны Польши

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 21:43
Война НАТО и РФ очень вероятна. Также возможен конфликт Китая и США – Минобороны Польши - Фото
Марцин Очепа (фото: скриншот с видео)

Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа, которого цитирует портал Interia.

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По его словам, вероятность войны, в которую может быть вовлечена Польша, очень высока. Он отметил, что к подобному сценарию нельзя относиться только гипотетически. 

"Если что-то политически вероятно хотя бы на 30 процентов, я уже к этому готовлюсь. Вероятность конфликта между Россией и НАТО сегодня очень высока, как и вероятность конфликта между Китаем и США", – сказал Очепа.

Замминистра заявил, что если посмотреть на опыт XX века, то сегодня в мире происходят события, аналогичные второй холодной войне. 

"Высокий риск эскалации войны заставляет срочно искать консенсус по вопросам безопасности, обороны и внешней политики. Тут трудно преувеличить. То, что мы наблюдаем сегодня, – это не один из послевоенных конфликтов, а полномасштабный конфликт с участием самой большой страны мира", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что Польше необходимо сотрудничать не только с Европой в рамках НАТО, но и со странами Индо-Тихоокеанского региона, в частности, с Южной Кореей. 

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Дмитро Гриниченко
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Китай война польша нато
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