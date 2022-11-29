Китай обвинил ракетный крейсер США в незаконном вторжении в свои воды, ВМС США не согласны
Сегодня, 29 ноября, китайские военные заявили, что ракетный крейсер США Chancellorsville "незаконно вторгся" в воды КНР вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. Военно-морские силы США оспаривают это обвинение, передает Reuters.
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"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая", – заявил представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
Как отмечается, ракетный крейсер USS Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив и вблизи островов Спратли.
ВМС США назвали заявление Китая "ложным" и охарактеризовали его как "последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".
В заявлении отмечается, что крейсер USS Chancellorsville (CG 62) действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.
"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", – заявили в ВМС США.
Как отмечается, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и США.
Соединенные Штаты отвергают то, что они называют незаконными территориальными претензиями Китая в этих водах.
Американские военные корабли в последние годы все чаще проходят через Южно-Китайское море, чтобы показать, что претензии Китая необоснованны.
Китайские военные заявили, что их войска будут оставаться в состоянии повышенной готовности, сообщило Южное командование ВС КНР в своем аккаунте в социальной сети WeChat.
- 22 ноября министр обороны США Ллойд Остин впервые встретился с китайским коллегой Вэй Фэнхэ и в ходе полуторачасовой личной встречи призвал его избегать "дестабилизирующих действий" по вопросу Тайваня.
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