Китай обвинил ракетный крейсер США в незаконном вторжении в свои воды, ВМС США не согласны

Сегодня, 29 ноября, китайские военные заявили, что ракетный крейсер США Chancellorsville "незаконно вторгся" в воды КНР вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. Военно-морские силы США оспаривают это обвинение, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая", – заявил представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

Как отмечается, ракетный крейсер USS Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив и вблизи островов Спратли.

ВМС США назвали заявление Китая "ложным" и охарактеризовали его как "последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".

В заявлении отмечается, что крейсер USS Chancellorsville (CG 62) действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.

"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", – заявили в ВМС США.

Как отмечается, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и США.

Соединенные Штаты отвергают то, что они называют незаконными территориальными претензиями Китая в этих водах.

Американские военные корабли в последние годы все чаще проходят через Южно-Китайское море, чтобы показать, что претензии Китая необоснованны.

Китайские военные заявили, что их войска будут оставаться в состоянии повышенной готовности, сообщило Южное командование ВС КНР в своем аккаунте в социальной сети WeChat.

22 ноября министр обороны США Ллойд Остин впервые встретился с китайским коллегой Вэй Фэнхэ и в ходе полуторачасовой личной встречи призвал его избегать "дестабилизирующих действий" по вопросу Тайваня.

Читайте также: Глава МИД КНР встретился с послом РФ. Сказал: страны "не согласны с политикой грубой силы"

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.