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Остин впервые встретился с главой Минобороны Китая. Призвал оставить Тайвань в покое

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 11:23
Остин впервые встретился с главой Минобороны Китая. Призвал оставить Тайвань в покое - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе полуторачасовой личной встречи призвал китайского коллегу Вэй Фэнхэ избегать "дестабилизирующих действий" по вопросу Тайваня. О переговорах глав ведомств в Камбодже сообщили в пресс-релизе Пентагона и Пекина.

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В заявлении МО США говорится, что Остин "обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения".

В китайском коммюнике после встречи не упоминалось о ядерном оружии, но говорилось, что стороны обменялись мнениями по Южно-Китайскому морю, Украине и Корейскому полуострову.

Остин призвал Китай "ответственно управлять конкуренцией" и поддерживать открытые линии связи. Предупредил также о "все более опасном поведении" самолетов ВВС КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, что повышает риски опасных случайностей, говорится в заявления Пентагона по итогам встречи.

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Глава Пентагона подчеркнул, что США "будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", то есть и в ЮКМ также. Помимо этого, Остин призвал коллегу "в полной мере" повлиять на КНДР в плане развития их "незаконных оружейных программ".

Как выразился пресс-секретарь Пентагона, Остин подтвердил, что США "по-прежнему привержены давней политике "одного Китая".

"Он подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня", – подытожили в коммюнике.

Спикер Минобороны КНР Тан Кефэй заявил, что встреча была "позитивной". Он отметил, что в Пекине согласны с необходимостью усиления антикризисного управления. Однако там возлагают вину за ухудшение отношений между Китаем и США на последних: "Главная причина – в том, что США приняли неверное стратегическое решение".

"США должны принять рациональную и практичную политику в отношении Китая, чтобы действительно устранить коренные причины кризиса", – подытожил китайский пресс-офицер.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Накануне встречи с Остином Вэй осудил продажу США оружия Тайваню.

Reuters пишет, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона, что Остин и Вэй говорили о перезапуске в ближайшие месяцы "некоторых механизмов", которые были отменены Китаем после визита на то время спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее в ноябре состоялась первая личная встреча и переговоры главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

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Євген Пилипенко
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Китай геополитика переговоры тайвань Ллойд Остин Вэй Фэнхэ
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