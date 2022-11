Остин впервые встретился с главой Минобороны Китая. Призвал оставить Тайвань в покое

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе полуторачасовой личной встречи призвал китайского коллегу Вэй Фэнхэ избегать "дестабилизирующих действий" по вопросу Тайваня. О переговорах глав ведомств в Камбодже сообщили в пресс-релизе Пентагона и Пекина.

В заявлении МО США говорится, что Остин "обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения".

В китайском коммюнике после встречи не упоминалось о ядерном оружии, но говорилось, что стороны обменялись мнениями по Южно-Китайскому морю, Украине и Корейскому полуострову.

Остин призвал Китай "ответственно управлять конкуренцией" и поддерживать открытые линии связи. Предупредил также о "все более опасном поведении" самолетов ВВС КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, что повышает риски опасных случайностей, говорится в заявления Пентагона по итогам встречи.

Глава Пентагона подчеркнул, что США "будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", то есть и в ЮКМ также. Помимо этого, Остин призвал коллегу "в полной мере" повлиять на КНДР в плане развития их "незаконных оружейных программ".

Как выразился пресс-секретарь Пентагона, Остин подтвердил, что США "по-прежнему привержены давней политике "одного Китая".

"Он подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня", – подытожили в коммюнике.

China’s defense minister, Wei Fenghe, arrives for mtg with US @SecDef Lloyd Austin, their 1st talks since dialogue was severed due to Pelosi’s visit to Taiwan in August. Austin and Wei are meeting on the sidelines of the ASEAN defense ministers gathering in Siem Reap, Cambodia. pic.twitter.com/8ZvM5I34ul