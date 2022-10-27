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Минобороны Китая отчиталось о переговорах с Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 14:27
Минобороны Китая отчиталось о переговорах с Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня - Фото
Представитель Минобороны КНР Тан Кэфэй (Фото: Global Times/Twitter)

В Министерстве обороны Китая отчитались о переговорах с главой Минобороны РФ и военным преступником Сергеем Шойгу, а также призвали США "прекратить играть с огнем" в ситуации с Тайванем и заявили, что страна сама "решит тайваньский вопрос". Об этом на брифинге сказал представитель ведомства Тан Кэфэй, которого цитирует государственное агентство Китая Global Times.

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По его словам, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с Шойгу, где стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".

Также Кэфэй сказал, что "решение тайваньского вопроса является делом Китая и должно решаться китайцами".

"Мы призываем США прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе, поскольку армия Китая всегда была решительной силой в защите национального суверенитета и территориальной целостности", — заявил он.

Читайте также: Си Цзиньпин заявил о готовности "ладить" с США, Байден – "мы не ищем с ними конфликта" 

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай США тайвань сергей шойгу
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