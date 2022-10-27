Минобороны Китая отчиталось о переговорах с Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня

В Министерстве обороны Китая отчитались о переговорах с главой Минобороны РФ и военным преступником Сергеем Шойгу, а также призвали США "прекратить играть с огнем" в ситуации с Тайванем и заявили, что страна сама "решит тайваньский вопрос". Об этом на брифинге сказал представитель ведомства Тан Кэфэй, которого цитирует государственное агентство Китая Global Times.

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По его словам, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с Шойгу, где стороны "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".

Также Кэфэй сказал, что "решение тайваньского вопроса является делом Китая и должно решаться китайцами".

"Мы призываем США прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе, поскольку армия Китая всегда была решительной силой в защите национального суверенитета и территориальной целостности", — заявил он.

Ранее Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом, который заявил главе Минобороны страны-агрессора, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту".

В отличие от Китайской Республики, Пекин не осуждает российское вторжение в Украину и геноцид украинского народа, ограничиваясь заявлениями "мы за мирные переговоры и мир во всем мире".

Для Тайваня "нет другого пути", кроме как "воссоединиться с материком", заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин.

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Дмитро Гриниченко

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