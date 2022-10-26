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Китай пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком"

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 13:46
Китай пригрозил, что для Тайваня
Ван Вэньбин (фото - EPA)

Для Тайваня "нет другого пути", кроме как "воссоединиться с материком", заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, отвечая на вопрос о словах тайваньского лидера Цай Инвэнь, что угрозы со стороны КНР нарастают.

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25 октября президент Китайской Республики сказала, что Тайвань "сталкивается с растущей военной угрозой и экономическим принуждением" со стороны КНР.

В Пекине завили, что власти Демократической прогрессивной партии Тайваня "пытаются ввести общественность в заблуждение", а заявления Цай Инвэнь "лишний раз обнажают их сепаратистский характер и реальную повестку дня в стремлении к "независимости".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

"Для Тайваня нет другого правильного пути вперед, кроме воссоединения с материком", – сказал Ван Вэньбин.

Он добавил, что курс на независимость автономной островной демократии "обернется провалом для властей ДПП".

Євген Пилипенко
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Китай угроза вторжение тайвань Цай Инвэнь Ван Вэньбин
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