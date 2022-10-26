Китай пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком"
Для Тайваня "нет другого пути", кроме как "воссоединиться с материком", заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, отвечая на вопрос о словах тайваньского лидера Цай Инвэнь, что угрозы со стороны КНР нарастают.
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25 октября президент Китайской Республики сказала, что Тайвань "сталкивается с растущей военной угрозой и экономическим принуждением" со стороны КНР.
В Пекине завили, что власти Демократической прогрессивной партии Тайваня "пытаются ввести общественность в заблуждение", а заявления Цай Инвэнь "лишний раз обнажают их сепаратистский характер и реальную повестку дня в стремлении к "независимости".
"Для Тайваня нет другого правильного пути вперед, кроме воссоединения с материком", – сказал Ван Вэньбин.
Он добавил, что курс на независимость автономной островной демократии "обернется провалом для властей ДПП".
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