Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань
В воскресенье, 16 октября, в Пекине начался юбилейный 20-й съезд Коммунистической партии Китая, от которого ожидают решения о переизбрании на третий срок главы КНР Си Цзиньпина. Как сообщает Reuters, Си выступил на открытии съезда с большой речью, в которой пообещал подчинить Тайвань.
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В своей речи, продолжавшейся почти два часа, Си сказал, что Китай всегда "уважал и заботился" о жителях Тайваня и способствовал экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив.
"Решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев и зависит от китайцев", – сказал он.
"Мы настаиваем на стремлении к перспективе мирного воссоединения с величайшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не будем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", – заявил Си.
Он пояснил, что силовой вариант направлен против вмешательства внешних сил и "очень небольшого количества" приверженцев независимости Тайваня, а не подавляющего большинства народа острова.
"Колеса истории катятся к воссоединению и омоложению великой китайской нации. Необходимо осуществить полное воссоединение, и это, несомненно, может быть достигнуто", – сказал Си, вызвав сильные аплодисменты.
- По данным CNN, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин поставил армии КНР задачу взять под контроль Тайвань до 2027 года, не исключая силового сценария.
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