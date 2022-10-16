Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань

В воскресенье, 16 октября, в Пекине начался юбилейный 20-й съезд Коммунистической партии Китая, от которого ожидают решения о переизбрании на третий срок главы КНР Си Цзиньпина. Как сообщает Reuters, Си выступил на открытии съезда с большой речью, в которой пообещал подчинить Тайвань.

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В своей речи, продолжавшейся почти два часа, Си сказал, что Китай всегда "уважал и заботился" о жителях Тайваня и способствовал экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив.

"Решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев и зависит от китайцев", – сказал он.

"Мы настаиваем на стремлении к перспективе мирного воссоединения с величайшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не будем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", – заявил Си.

Он пояснил, что силовой вариант направлен против вмешательства внешних сил и "очень небольшого количества" приверженцев независимости Тайваня, а не подавляющего большинства народа острова.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения". Тайвань утверждает , что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения.

"Колеса истории катятся к воссоединению и омоложению великой китайской нации. Необходимо осуществить полное воссоединение, и это, несомненно, может быть достигнуто", – сказал Си, вызвав сильные аплодисменты.

По данным CNN, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин поставил армии КНР задачу взять под контроль Тайвань до 2027 года, не исключая силового сценария.

Андрій Водяний

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