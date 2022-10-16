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Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 11:11
Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань - Фото
Фото: Синьхуа

В воскресенье, 16 октября, в Пекине начался юбилейный 20-й съезд Коммунистической партии Китая, от которого ожидают решения о переизбрании на третий срок главы КНР Си Цзиньпина. Как сообщает Reuters, Си выступил на открытии съезда с большой речью, в которой пообещал подчинить Тайвань.

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В своей речи, продолжавшейся почти два часа, Си сказал, что Китай всегда "уважал и заботился" о жителях Тайваня и способствовал экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив.

"Решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев и зависит от китайцев", – сказал он.

"Мы настаиваем на стремлении к перспективе мирного воссоединения с величайшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не будем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", – заявил Си.

Он пояснил, что силовой вариант направлен против вмешательства внешних сил и "очень небольшого количества" приверженцев независимости Тайваня, а не подавляющего большинства народа острова.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения". Тайвань утверждает, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения.

"Колеса истории катятся к воссоединению и омоложению великой китайской нации. Необходимо осуществить полное воссоединение, и это, несомненно, может быть достигнуто", – сказал Си, вызвав сильные аплодисменты.

Андрій Водяний
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Китай си цзиньпин тайвань
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