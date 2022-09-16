Замглавы ЦРУ: Си Цзиньпин сказал военным, что хочет подчинить Тайвань к 2027-му – CNN

ЦРУ располагает информацией, что руководство Китая планирует взять Тайвань под полный контроль к 2027 году. Об этом сообщает в Twitter журналистка CNN Ана Кабрера.

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По словам заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед китайскими военными задачу взять под контроль Тайвань к 2027 году, не исключая силовой сценарий.

В то же время разведка США пока не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение начать реализацию этого сценария.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

30 августа Белый Дом объявил о намерении провести через Конгресс законопроект о поставках Тайваню вооружений на $1,1 млрд.

Сергій Бережний

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