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Спустя две недели после Пелоси на Тайвань снова прибыла делегация США

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 17:07
Спустя две недели после Пелоси на Тайвань снова прибыла делегация США - Фото
Эд Марки (Фото - ЕРА)

Сегодня на Тайвань с двухдневным визитом прибыла делегация американских сенаторов, сообщает Reuters. После визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси прошло менее двух недель.

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Делегацию Конгресса США возглавил сенатор-демократ Эд Марки. Ожидается, что в ходе визита 14-15 августа американские законодатели встретятся с президентом Цай Инвэнь.

Посольство США сообщило, что делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок и другие вопросы.

В офисе президента Тайваня заявили, что в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе своими военными учениями, визит делегации американских сенаторов "еще раз демонстрирует твердую поддержку Тайваня Конгрессом США".

Министерство обороны Тайваня сегодня сообщило, что хотя учения Китая вокруг острова официально прекратились, Китай все еще ведет военные действия. Ведомство зафиксировало 22 китайских самолета и шесть кораблей ВМС в проливе и возле него.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

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Оксана Житнюк
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