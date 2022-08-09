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Китай проводит учения вокруг Тайваня, чтобы подготовить вторжение — глава МИД острова

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 13:16
Китай проводит учения вокруг Тайваня, чтобы подготовить вторжение — глава МИД острова - Фото
Солдаты армии КНР (Фото: EPA)

КНР проводит военные учения вокруг Тайваня, который Пекин считает своей территорией, чтобы подготовить вторжение на остров. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, цитирует его Reuters.

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По его словам, Китай использует военные учения для подготовки вторжения на Тайвань, а также проводит кибератаки, распространяет дезинформацию и использует "экономическое принуждение в попытке ослабить общественный дух" на острове. 

Он отметил, что Тайвань "не запугать, даже если учения продолжатся, а Китай часто нарушает неофициальную срединную линию вдоль Тайваньского пролива". 

"После завершения учений Китай может попытаться упорядочить свои действия, пытаясь разрушить долгосрочный статус-кво в Тайваньском проливе. Такие шаги угрожали региональной безопасности и давали четкое представление о геостратегических амбициях Китая за пределами Тайваня", — сказал дипломат.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

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Дмитрий Гриниченко
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Китай военные учения тайвань
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