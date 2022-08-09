Китай проводит учения вокруг Тайваня, чтобы подготовить вторжение — глава МИД острова

КНР проводит военные учения вокруг Тайваня, который Пекин считает своей территорией, чтобы подготовить вторжение на остров. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, цитирует его Reuters.

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По его словам, Китай использует военные учения для подготовки вторжения на Тайвань, а также проводит кибератаки, распространяет дезинформацию и использует "экономическое принуждение в попытке ослабить общественный дух" на острове.

Он отметил, что Тайвань "не запугать, даже если учения продолжатся, а Китай часто нарушает неофициальную срединную линию вдоль Тайваньского пролива".

"После завершения учений Китай может попытаться упорядочить свои действия, пытаясь разрушить долгосрочный статус-кво в Тайваньском проливе. Такие шаги угрожали региональной безопасности и давали четкое представление о геостратегических амбициях Китая за пределами Тайваня", — сказал дипломат.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

Китай объявил о проведении учений с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море, после того как самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване.

Пелоси ранее посетила Тайвань, несмотря на угрозы Китая. Там она сделала заявления о поддержке тайваньской демократии, а также об Украине, сказав, что США не уступят перед автократами.

В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

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Дмитрий Гриниченко

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