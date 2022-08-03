Визит Пелоси на Тайвань – не повод для агрессии: заявление глав МИД стран G7

Министры иностранных дел стран Большой семерки выпустили совместное заявление по обострению ситуации вокруг Тайваня, в котором указали, что визит Нэнси Пелоси в Тайбэй, – не повод для агрессии.

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Заявление сделано от имени Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов и Верховного представителя Европейского союза.

"Мы подтверждаем нашу общую приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка, мира и стабильность в Тайваньском проливе и за его пределами", – сказано в документе.

Страны G7 отмечают, что обеспокоены "угрожающими действиями Китайской Народной Республики, особенно учениями с боевыми стрельбами и мерами экономического давления, которые могут привести к ненужной эскалации".

Они считают, что нет никаких оснований "использовать визит как предлог для агрессивных военных действий", так как "для законодателей наших стран поездки за границу – это нормально и привычно".

Главы МИД G7 призывают Китай не пытаться силой изменить сложившуюся ситуацию, а урегулировать разногласия мирным путем. Они настаивают, что "в политике Китая и фундаментальных позициях членов G7 по Тайваню нет никаких изменений".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

2 августа 2022 года борт Нэнси Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.

Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.

В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

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Сергей Бережной

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