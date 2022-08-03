Америка дала понять: мы никогда не уступим автократам – Пелоси о Тайване и Украине

Как и воюющую против агрессора-России за свою свободу Украину, Вашингтон поддерживает демократический Тайвань перед лицом китайской угрозы, и геополитическим противникам Соединенных Штатов "ясно дали понять", что Америка никогда не уступит автократам. Об этом в колонке для The Washington Post написала по случаю резонансного визита на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Она напомнила, что вот уже почти полвека США привержены развитию демократического Тайваня и поддерживают "глубокую дружбу, основанную на общих интересах и ценностях: самоопределение и самоуправление, демократия и свобода, человеческое достоинство и права человека".

Соответствующий закон, напомнила она далее, принятый Конгрессом и подписанный президентом Джимми Картером около 43 лет назад, обязывает Вашингтон "рассматривать любые попытки определить будущее Тайваня иными, чем мирными средствами… угрозой миру и безопасности в западной части Тихого океана, и такими, которые вызывают серьезную обеспокоенность США".

"Сегодня Америка должна помнить об этой клятве. Мы должны поддержать Тайвань, остров стойкости, [который] находится под угрозой", – добавила Пелоси, указав на возросший риск силового захвата острова Китаем.

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Пелоси напомнила также об "ужасной" ситуации с правами человека и "пренебрежении верховенством закона" в КНР, отметив желание главы страны Си Цзиньпина "ужесточить свою власть".

"Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая визит нашей делегации следует рассматривать как недвусмысленное заявление, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, защищая себя и свою свободу", – написала она.

Демократ от Калифорнии подчеркнула – "мы не можем оставаться в стороне и <...> совершаем эту поездку в момент, когда мир стоит перед выбором между автократией и демократией".

"Пока Россия ведет умышленную незаконную войну против Украины, убивая тысячи невинных людей, даже детей, важно, чтобы Америка и наши союзники ясно дали понять, что мы никогда не уступим автократам", – отмечается в заявлении.

2 августа 2022 года борт Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.

Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.

В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

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Евгений Пилипенко

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