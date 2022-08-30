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США собираются довооружить Тайвань на $1,1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 12:39
США собираются довооружить Тайвань на $1,1 млрд - Фото
Учения ВВС Тайваня (Фото - RITCHIE B. TONGO/ EPA)

Белый Дом планирует провести через Конгресс законопроект о поставках Тайваню вооружений на $1,1 млрд. Об этом сообщает Politico.

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Издание сообщило со ссылкой на информированные источники, что Конгрессу будет предложен на обсуждение законопроект, согласно которому Тайвань получит от США 60 противокорабельных ракет и 100 ракет "воздух-воздух".

Источники Politico подчеркивают, что администрация США делает акцент на усилении обороноспособности Тайваня и выполнении уже заключенных контрактов, а не на усилении военной помощи, которая могла бы спровоцировать еще большее обострение отношений между Вашингтоном и Пекином. 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

  • 28 августа два ракетных крейсера США прошли Тайваньским проливом с миссией "защиты свободы мореплавания в регионе". Пекин в ответ заявил, что держит войска в повышенной боеготовности.

Сергей Бережной
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Китай белый дом обострение отношений военная помощь тайвань
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