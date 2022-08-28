Два крейсера США проходят через Тайваньский пролив. Китай – в повышенной боеготовности

Американские ракетные крейсеры впервые проходят через Тайваньский пролив с момента громкого визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин раскритиковал проход кораблей и заявил, что держит войска в повышенной боеготовности, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ракетные крейсеры USS Antietam и USS Chacellorsville совершили проход через воды, где в открытом море действует свобода навигации и пролета в соответствии с международным правом, заявили в 7-м флоте США.

Там отметили, что транзит продолжает и проходит "через коридор в проливе, который находиться за пределами территориального моря любого из прибрежных государств". Проход кораблей показывает приверженность США открытому и свободному Индо-Тихоокеанскому региону, добавили в 7-м флоте.

Пекин считает пролив частью своих внутренних вод, США считают, что его большая часть – международные воды.

Китайское командование в ответ США заявило, что следит за кораблями, поддерживает повышенную боевую готовность и готово пресечь любую провокацию.

Читайте также: "Еще раз призываем". В Китае отреагировали на визит американских сенаторов на Тайвань

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.