Два крейсера США проходят через Тайваньский пролив. Китай – в повышенной боеготовности
Американские ракетные крейсеры впервые проходят через Тайваньский пролив с момента громкого визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин раскритиковал проход кораблей и заявил, что держит войска в повышенной боеготовности, передает CNN.
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Ракетные крейсеры USS Antietam и USS Chacellorsville совершили проход через воды, где в открытом море действует свобода навигации и пролета в соответствии с международным правом, заявили в 7-м флоте США.
Там отметили, что транзит продолжает и проходит "через коридор в проливе, который находиться за пределами территориального моря любого из прибрежных государств". Проход кораблей показывает приверженность США открытому и свободному Индо-Тихоокеанскому региону, добавили в 7-м флоте.
Пекин считает пролив частью своих внутренних вод, США считают, что его большая часть – международные воды.
Китайское командование в ответ США заявило, что следит за кораблями, поддерживает повышенную боевую готовность и готово пресечь любую провокацию.
- 3 августа несмотря на протесты Пекина на Тайвань прилетела спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.
- В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось". 14 августа на Тайвань прибыла делегация американских сенаторов во главе с Эдом Марки.
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