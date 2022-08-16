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"Еще раз призываем". В Китае отреагировали на визит американских сенаторов на Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 10:03
Ван Вэньбинь (фото - ЕРА)

Китай "примет решительные и сильные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности – так официальный Пекин отреагировал на визит американских сенаторов на Тайвань. Отвечая на вопрос Bloomberg, "что может сказать китайский МИД?", представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что такие визиты "ни к чему не приведут".

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14 августа на Тайвань прибыла делегация американских сенаторов во главе с Эдом Марки. После нашумевшего визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси прошло менее двух недель.

По его словам, прилет сенаторов на остров – "вопиющее нарушение", а "воссоединение Китая – непреодолимая историческая тенденция и мощная общая воля китайского народа".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949-го контролирует только Тайвань и несколько других островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань готов воевать в случае вторжения. Президент США Байден в мае 2022-го заявил, что задействует армию, если КНР пойдет войной на Тайвань: "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня".

"Китай еще раз призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, благоразумно и должным образом решать вопросы, связанные с Тайванем", – сказал дипломат.

  • 2 августа 2022 года борт Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.
  • Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.
  • В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".

Читайте также: "США показали зубы". Китай поднял авиацию, Пелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше

Евгений Пилипенко
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Китай геополитика угроза тайвань Ван Вэньбинь
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