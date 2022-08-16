"Еще раз призываем". В Китае отреагировали на визит американских сенаторов на Тайвань
Китай "примет решительные и сильные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности – так официальный Пекин отреагировал на визит американских сенаторов на Тайвань. Отвечая на вопрос Bloomberg, "что может сказать китайский МИД?", представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что такие визиты "ни к чему не приведут".
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14 августа на Тайвань прибыла делегация американских сенаторов во главе с Эдом Марки. После нашумевшего визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси прошло менее двух недель.
По его словам, прилет сенаторов на остров – "вопиющее нарушение", а "воссоединение Китая – непреодолимая историческая тенденция и мощная общая воля китайского народа".
"Китай еще раз призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, благоразумно и должным образом решать вопросы, связанные с Тайванем", – сказал дипломат.
- 2 августа 2022 года борт Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.
- Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.
- В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось".
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