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Китай изучает войну РФ против Украины, чтобы перенять гибридные методы – Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 09:30
Китай изучает войну РФ против Украины, чтобы перенять гибридные методы – Тайвань - Фото
Чэнь Мин-Тун (скриншот с видео)

Китай изучает опыт войны в Украине, чтобы разработать стратегию "гибридной войны" против Тайваня, включая использование беспилотников и психологического давления. Об этом заявил генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун, сообщает Reuters.

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Тайвань, в свою очередь, тоже наблюдает за ходом российской войны против Украины, чтобы должным образом отреагировать, если Китай, считающий остров своей собственной территорией, выполнит угрозу применить силу для обеспечения своего суверенитета.

"В этом году коммунистические военные позаимствовали опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", – сказал Чэнь Мин-Тун, выступая в парламенте.

После августовских учений Китай расширил свою "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с использованием беспилотников, сказал Чэнь.

Тайвань утверждает, что военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает нерегулярную тактику истощения противника, не прибегая к открытому бою, например частые полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и вынуждение военно-воздушных сил Тайваня активизироваться.

Вадим Ребрина
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Китай война тайвань
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