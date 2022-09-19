Войска США будут защищать Тайвань в случае беспрецедентной атаки Китая – Байден

Армия США будет защищать Тайвань, если на остров произойдет беспрецедентная атака Китая. Об этом американский президент Джо Байден заявил в интервью CBS.

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У него спросили, будут ли США защищать остров.

"Да, если фактически будет беспрецедентная атака", – ответил Байден.

Его попросили уточнить – в отличие от Украины, армия США, американские мужчины и женщины будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая?

"Да", – ответил президент США.

При этом после интервью представитель Белого дома заявил, что политика США по Тайваню не изменилась. Официально США сохраняют стратегическую двусмысленность в вопросе защиты острова американскими войсками, но закон об отношениях с Тайванем обязывает Вашингтон помочь острову вооружиться для самообороны.

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СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

По данным CNN, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин поставил армии КНР задачу взять под контроль Тайвань к 2027 году, не исключая силовой сценарий.

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Марко Сировой

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