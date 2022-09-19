UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Войска США будут защищать Тайвань в случае беспрецедентной атаки Китая – Байден

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 06:38
Войска США будут защищать Тайвань в случае беспрецедентной атаки Китая – Байден - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Армия США будет защищать Тайвань, если на остров произойдет беспрецедентная атака Китая. Об этом американский президент Джо Байден заявил в интервью CBS.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У него спросили, будут ли США защищать остров.

"Да, если фактически будет беспрецедентная атака", – ответил Байден.

Его попросили уточнить – в отличие от Украины, армия США, американские мужчины и женщины будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая?

"Да", – ответил президент США.

При этом после интервью представитель Белого дома заявил, что политика США по Тайваню не изменилась. Официально США сохраняют стратегическую двусмысленность в вопросе защиты острова американскими войсками, но закон об отношениях с Тайванем обязывает Вашингтон помочь острову вооружиться для самообороны.

Читайте также: Тайвань заявил, что Китай имитирует атаки на корабли ВМС США

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

Читайте также: США собираются довооружить Тайвань на $1,1 млрд

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия США Китай вторжение тайвань джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 