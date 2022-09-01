Тайвань заявил, что Китай имитирует атаки на корабли ВМС США

Китай имитирует нападения на корабли ВМС США и стремится не допустить, чтобы иностранные войска пришли на помощь Тайваню в случае войны. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Тайваня, передает Reuters.

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Минобороны Тайваня в отчете для парламента заявило, что Китай продолжает укреплять свою армию и готовится к нападению на остров.

Основное внимание уделялось в отчете первой цепи островов, которая тянется от Японии через Тайвань, Филиппины и далее к Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.

В докладе говорится, что Китай "использует боевые учения для имитации атак на корабли США, которые входят в первую цепь островов", и стремится получить стратегический контроль над этими островами к 2035 году.

США регулярно отправляют военные корабли в Южно-Китайское море, иногда близко к островам, удерживаемым Китаем, а также через Тайваньский пролив в рамках миссий по свободе судоходства.

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Наталія Медведєва

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