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Президент Тайваня сравнила угрозы от Китая с российскими перед вторжением в Украину

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 13:08
Президент Тайваня сравнила угрозы от Китая с российскими перед вторжением в Украину - Фото
Цай Инвэнь на корабле (фото - ЕРА)

Растущее давление со стороны Пекина на Тайвань наводит на параллели с подготовкой России полномасштабного вторжения в Украину, считает президент Китайской Республики Цай Инвэнь. Глава автономной островной демократии заявила на международном собрании продемократических активистов в Тайбее, что Тайвань не отступит перед лицом "агрессивных угроз", пишет АР.

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Ее комментарии последовали за завершением съезда Коммунистической партии Китая, который проводится два раза в 10 лет, где глава КНР Си Цзиньпин пообещал покорить Тайвань.

КП КНР добавила в свою конституцию строку о "решительном противодействии и сдерживании" независимости Тайваня, и "решительной реализации политики "одна страна – две системы".

То, что может ожидать Тайвань, можно увидеть на примере бывшей британской колонии Гонконге, пишет агентство, где были уничтожены демократическая система с гражданскими свободами и независимостью судебной власти.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

По ее словам, демократии и либеральные общества столкнулись с "огромным" количеством проблем со времен холодной войны: "Ярким примером является неспровоцированное вторжение России в Украину. Это показывает, что авторитарный режим сделает все возможное для экспансионизма".

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"Народ Тайваня слишком хорошо знаком с такой агрессией. В последние годы Тайвань сталкивается со все более агрессивными угрозами со стороны Китая, – сказала Цай Инвэнь, перечислив среди них военное запугивание, кибератаки и экономическое принуждение. – Однако, даже в условиях постоянных угроз, народ Тайваня никогда не уклонялся от вызовов и боролся против авторитарных сил, стремящихся подорвать их демократический образ жизни".

В отличие от Пекина, Тайбей резко осуждает российское вторжение в Украину. Известно по крайней мере об одном тайце, который воюет на стороне Сил обороны.

  • 10 июня 2022 года министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
  • В июле Цай Инвэнь посетила ВМС Тайваня, а в Китае заявили, что в случае войны армия острова "обречена".

Читайте мнение: Нападение России – лишь первый акт третьей мировой войны. "Ось зла" уже готова ко второму

Євген Пилипенко
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