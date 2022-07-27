Лидер Тайваня посетила ВМС. В Китае заявили, что в случае войны армия острова "обречена"
Официальный Пекин пригрозил властям Тайваня, что их попытки сопротивляться в случае войны будут якобы "бесполезными". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР в ответ на просьбу прокомментировать второй за шесть лет визит президента Китайской Республики Цай Инвэнь на военный корабль и ее уверенность, что армия защитит Тайвань в случае атаки с материка.
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Представитель Пекина уточнил, что "на Тайване нет так называемого президента" и попросил журналиста следить за терминологией.
"Я также хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы дать понять тайваньским властям, что путь "независимости Тайваня" заведет в тупик", - заявил Чжао Лицзянь.
По его словам, надежды официального Тайбэя на успешное вооруженное противостояние с КНР "бесполезны и обречены на провал".
Цай Инвэнь – президент Китайской Республики с 20 мая 2016 года, глава Демократической прогрессивной партии Тайваня с 2008-го, в 2020-м переизбрана на должности лидера Тайваня с более 57% голосами избирателей. Категорически отвергает пекинскую модель "одна страна — две системы", хочет, чтобы обе стороны мирно сосуществовали. 65 лет. Не замужем и не имеет детей.
Сегодня, 27 июля, американский президент Джо Байден обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине и напряженность с Тайванем.
- 10 июня 2022 года министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
- 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
- В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
- Пелоси говорит, что военные США опасаются, что Китай может сбить самолет с ней над Тайванем, если она решится посетить остров.
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