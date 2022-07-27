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Лидер Тайваня посетила ВМС. В Китае заявили, что в случае войны армия острова "обречена"

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 07:05
Лидер Тайваня посетила ВМС. В Китае заявили, что в случае войны армия острова
Цай Инвэнь на корабле (фото - ЕРА)

Официальный Пекин пригрозил властям Тайваня, что их попытки сопротивляться в случае войны будут якобы "бесполезными". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР в ответ на просьбу прокомментировать второй за шесть лет визит президента Китайской Республики Цай Инвэнь на военный корабль и ее уверенность, что армия защитит Тайвань в случае атаки с материка.

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Представитель Пекина уточнил, что "на Тайване нет так называемого президента" и попросил журналиста следить за терминологией.

"Я также хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы дать понять тайваньским властям, что путь "независимости Тайваня" заведет в тупик", - заявил Чжао Лицзянь.

По его словам, надежды официального Тайбэя на успешное вооруженное противостояние с КНР "бесполезны и обречены на провал".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Цай Инвэнь – президент Китайской Республики с 20 мая 2016 года, глава Демократической прогрессивной партии Тайваня с 2008-го, в 2020-м переизбрана на должности лидера Тайваня с более 57% голосами избирателей. Категорически отвергает пекинскую модель "одна страна — две системы", хочет, чтобы обе стороны мирно сосуществовали. 65 лет. Не замужем и не имеет детей.

Сегодня, 27 июля, американский президент Джо Байден обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине и напряженность с Тайванем.

Читайте также: МО Японии: Война РФ против Украины создает прецедент для вторжения КНР в Тайвань, Китай в ответ – "беспочвенные обвинения"

Евгений Пилипенко
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Китай война угроза тайвань Цай Инвэнь
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