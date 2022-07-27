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"Все напряженные моменты". Байден обсудит с лидером Китая войну в Украине и Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 00:54
Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Темами запланированного на этой неделе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином станут напряженность вокруг Тайваня и вторжение России в Украину. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Reuters.

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Как отметил Кирби, помимо Тайвая и войны в Украине лидеры США и Китая обсудят управление экономической конкуренцией между двумя странами.

Это будет пятый телефонный разговор Байдена и Си, и он состоится после того, как Китай направил администрации президента США предупреждение о недопустимости возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на демократически управляемый Тайвань, который Пекин называет своей территорией.

"Все, от напряженности вокруг Тайваня до войны на Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", – перечислил Кирби темы обсуждения лидеров.

Отмечается, что администрация Байдена обсуждает вопрос о том, следует ли поднять некоторые тарифы на китайские товары, чтобы стимулировать экономику США, но Кирби сказал, что до разговора лидеров принятие этого решения не ожидается.

Читайте также: Китай пригрозил США военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань — Financial Times

Наталия Медведева
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джо байден си цзиньпин тайвань Китай
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