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Китай пригрозил США военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань — Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 06:43
Китай пригрозил США военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань — Financial Times - Фото
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

Китай в частном порядке передал администрации президента США Джо Байдена предупреждение с угрозами из-за возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

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Шесть собеседников издания, знакомых с сообщениями Китая, заявили, что они "значительно сильнее угроз, которые Пекин делал в прошлом".

Китайцы публично пригрозили США "решительными мерами", однако близкий к ситуации чиновник заявил, что в частной риторике КНР допускала даже военный ответ. 

В Белом доме пытаются оценить, угрожает ли Китай реально или балансирует на грани войны, пытаясь заставить Пелоси отказаться от поездки. 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

  • 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
  • 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
  • В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

Читайте также: Военные США опасаются, что Китай может сбить самолет с Пелоси над Тайванем 

Дмитрий Гриниченко
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Китай США тайвань
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