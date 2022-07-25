Китай пригрозил США военным ответом в случае визита Пелоси на Тайвань — Financial Times
Китай в частном порядке передал администрации президента США Джо Байдена предупреждение с угрозами из-за возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.
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Шесть собеседников издания, знакомых с сообщениями Китая, заявили, что они "значительно сильнее угроз, которые Пекин делал в прошлом".
Китайцы публично пригрозили США "решительными мерами", однако близкий к ситуации чиновник заявил, что в частной риторике КНР допускала даже военный ответ.
В Белом доме пытаются оценить, угрожает ли Китай реально или балансирует на грани войны, пытаясь заставить Пелоси отказаться от поездки.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
- 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
- В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатический оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
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