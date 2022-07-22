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Военные США опасаются, что Китай может сбить самолет с Пелоси над Тайванем

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 13:18
Военные США опасаются, что Китай может сбить самолет с Пелоси над Тайванем - Фото
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

Американские военные опасаются, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее возможного визита на Тайвань. Об этом Пелоси заявила на брифинге, цитирует ее издание Taiwan News.

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Пелоси попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который заявил, что американские военные "не считают хорошей идеей посещать Тайвань в это время", и не удержит ли ее это беспокойство от визита.

В ответ она заявила, что "никогда не обсуждает планы своих поездок заранее, поскольку это вопрос безопасности". 

"Я думаю, что президент имел в виду, возможно, военные боялись, что наш самолет будет сбит китайцами или что-то в этом роде". Затем она уточнила: "Я точно не знаю. Я этого не видела. Я этого не слышала", — сказала Пелоси. 

Если визит Пелоси на Тайвань состоится в августе, то это будет первый визит спикера Палаты представителей на остров с 1997 года.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

  • 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
  • 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
  • В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

Читайте также: Минобороны Японии: Война РФ против Украины создает прецедент для вторжения Китая в Тайвань 

Дмитрий Гриниченко
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Китай США тайвань нэнси пелоси
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