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ЦРУ считает, что Китай все же вторгнется в Тайвань, и опыт России в Украине его не отвадит

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 07:21
ЦРУ считает, что Китай все же вторгнется в Тайвань, и опыт России в Украине его не отвадит - Фото
Уильям Бернс (фото - ЕРА)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предостерегает: опыт России в Украине может повлиять только на расчеты Китая, когда и как – а не "следует ли?" – вторгаться в Тайвань. Об этом он заявил, выступая на Форуме по безопасности в Аспене.

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"Мы считаем, что это, вероятно, затрагивает не столько вопрос, может ли китайское руководство через несколько лет решить применить силу для захвата контроля над Тайванем, сколько то, как и когда они это сделают", – сказал он.

Глава ЦРУ считает, что Пекин, вероятно, "встревожился", наблюдая за провальной военной кампанией России в Украине, и понял, что "нельзя добиться быстрых и решительных побед с недостаточными силами".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзедуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Ранее в том же интервью Бернс охарактеризовал затяжную полномасштабную войну России против Украины "стратегическим провалом" Москвы. "Подозреваю, что урок, который извлекает китайское руководство и военные, заключается в том, что нужно накопить подавляющие силы, если собираетесь обдумывать это [вторжение в Тайвань] в будущем", – заявил директор ЦРУ.

Читайте также: США назвали уроком для Тайваня применение Украиной "асимметричного" оружия против России 

Евгений Пилипенко
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Китай война прогноз цру тайвань Уильям Бернс
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