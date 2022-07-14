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США назвали уроком для Тайваня применение Украиной "асимметричного" оружия против России

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 03:27
США назвали уроком для Тайваня применение Украиной
Украинские военные с Javelin (Фото: EPA)

Меры, которые применяет Украина против превосходящих по количеству вооруженных сил России, показывают Тайваню, что обладание передовым "асимметричным" оружием и решимость противостоять вторжению более крупного соседа могут быть успешной комбинацией. Об этом заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Джессика Льюис, передает Bloomberg.

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"Урок, извлеченный из этой войны, заключается в том, что асимметричность работает", – заявила Льюис.

Она пояснила, что использование Украиной предоставленных США противотанковых систем Javelin и зенитных комплексов Stinger, которые считаются асимметричными, поскольку могут помочь сражаться с более сильным противником, служит уроком для защиты Тайваня, которому угрожает вторжением Китай.

Отметив, что США давно изучают вопрос подготовки Тайваня к возможному нападению Китая, Льюис сказала, что для защиты от численно более мощных сил агрессора требуется нечто большее, чем современное оружие.

Она отметила, что важно не буквально сравнивать ситуации в Украине и на Тайване, а извлечь уроки.

По словам представительницы Госдепа, асимметричная защита заключается не только в обладании системами Stinger или Javelin. Крайне важно, как это показал пример украинцев, чтобы были люди, которые обучены, готовы и способны сражаться.

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Наталия Медведева
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тайвань ВСУ
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