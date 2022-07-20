Китай пригрозил США "жесткими мерами", если лидер Конгресса посетит Тайвань
Китай предупредил, что предпримет "решительные шаги", если спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в составе официальной делегации США, пишет CNN.
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По данным источника Financial Times, Пелоси планирует в августе направить делегацию Конгресса в Тайбэй. В офисе спикера отказались комментировать медиа планы ее поездок.
МИД Китая подвергло возможный визит жесткой критике, заявив, что он "окажет серьезное негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и пошлет крайне неверный сигнал выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам".
Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что "если США будут настаивать на этом ложном пути, Китай непременно примет решительные и жесткие шаги для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности".
Лицзянь предупредил, что США будут нести полную ответственность за все последствия, к которым это приведет.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
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