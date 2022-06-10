Китай "без колебаний начнет войну", если Тайвань объявит о независимости — Минобороны КНР

Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость. Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает The Times Of India.

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Первая встреча Фэнхэ и Остина прошла сегодня в Сингапуре.

"Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну любой ценой", — заявил глава Минобороны КНР.

Он также пообещал, что Пекин "разнесет вдребезги любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины".

Министр подчеркнул, что Тайвань является китайским. "Использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха", – сказал он.

Остин сказал своему китайскому коллеге, что Пекин должен "воздерживаться от дальнейших дестабилизационных действий в отношении Тайваня".

23 мая президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции во время визита в Токио, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. Он сравнил потенциальное китайское вторжение на остров со вторжением РФ в Украину, предупредив, что "это приведет к дестабилизации всего региона".

Вадим Ребрина

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