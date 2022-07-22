Минобороны Японии: Война РФ против Украины создает прецедент для вторжения Китая в Тайвань

Полномасштабная война России против Украины создает прецедент для потенциального вторжения Китая в Тайвань, который КНР считает своей территорией. Об этом сказано в отчете министерства обороны Японии, передает Reuters.

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В Японии считают, что полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое является нарушением международного права, "вызывает опасение, что применение Россией силы для разрешения спора создало прецедент, угрожающий безопасности Тайваня, который Пекин считает своей территорией".

Авторы отчета отмечают, что военные самолеты Китая все чаще вторгаются в воздушное пространство Тайваня для "проверки" ПВО острова, а в июле истребители КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную буферную зону между Китаем и Тайванем.

Пекин же заявляет, что обладает суверенными правами и юрисдикцией над водным путем.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.

В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

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Дмитрий Гриниченко

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