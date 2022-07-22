Минобороны Японии: Война РФ против Украины создает прецедент для вторжения Китая в Тайвань
Полномасштабная война России против Украины создает прецедент для потенциального вторжения Китая в Тайвань, который КНР считает своей территорией. Об этом сказано в отчете министерства обороны Японии, передает Reuters.
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В Японии считают, что полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое является нарушением международного права, "вызывает опасение, что применение Россией силы для разрешения спора создало прецедент, угрожающий безопасности Тайваня, который Пекин считает своей территорией".
Авторы отчета отмечают, что военные самолеты Китая все чаще вторгаются в воздушное пространство Тайваня для "проверки" ПВО острова, а в июле истребители КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную буферную зону между Китаем и Тайванем.
Пекин же заявляет, что обладает суверенными правами и юрисдикцией над водным путем.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
- 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
- В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
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