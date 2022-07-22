В Китае ответили на слова главы ЦРУ, что опыт России не отвадил их от нападения на Тайвань

Ситуация в парах Украина–РФ и Тайвань–КНР "принципиально разная", поэтому нельзя проводить параллели, как это сделал вчера глава ЦРУ Уильям Бернс, который считает, что Китай все же вторгнется в Тайвань и российский "опыт" в Украине его не отвадит от агрессивных планов по острову. Об этом сказал на брифинге спикер китайского МИД Ван Вэньбин.

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Журналист AFP попросил его прокомментировать слова директора ЦРУ, который предположил, что война РФ против Украины "может повлиять только на расчеты Китая, когда и как – а не "следует ли?" – вторгаться в Тайвань".

Как и все его коллеги, представитель МИД Китая обвинил США, что это якобы из-за Вашингтона, а не Москвы, началась война в Европе. Он призвал "активно работать над решением проблемы путем диалога и прекращения конфронтации между блоками, а не раздувать пламя".

Вэньбин заявил, что параллели Украина – Тайвань в плане наличия крупных агрессивных соседей проводить нельзя, так как "украинская тема и тайваньский вопрос принципиально разные".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

"Мы призываем американскую сторону соблюдать принцип "одного Китая" и не вмешиваться в наши внутренние дела", – резюмировал он.

23 мая 2022 года президент США Байден предостерег Китай от захвата Тайваня, провел параллели с вторжением РФ в Украину.

10 июня в МО КНР заявили, что "без колебаний начнут войну", если Тайвань объявит о независимости. В Пентагоне заявили, что Китай становится более агрессивным.

20 июля Китай пригрозил США "жесткими мерами", если лидер Конгресса посетит Тайвань.

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Евгений Пилипенко

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