В Китае ответили на слова главы ЦРУ, что опыт России не отвадил их от нападения на Тайвань
Ситуация в парах Украина–РФ и Тайвань–КНР "принципиально разная", поэтому нельзя проводить параллели, как это сделал вчера глава ЦРУ Уильям Бернс, который считает, что Китай все же вторгнется в Тайвань и российский "опыт" в Украине его не отвадит от агрессивных планов по острову. Об этом сказал на брифинге спикер китайского МИД Ван Вэньбин.
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Журналист AFP попросил его прокомментировать слова директора ЦРУ, который предположил, что война РФ против Украины "может повлиять только на расчеты Китая, когда и как – а не "следует ли?" – вторгаться в Тайвань".
Как и все его коллеги, представитель МИД Китая обвинил США, что это якобы из-за Вашингтона, а не Москвы, началась война в Европе. Он призвал "активно работать над решением проблемы путем диалога и прекращения конфронтации между блоками, а не раздувать пламя".
Вэньбин заявил, что параллели Украина – Тайвань в плане наличия крупных агрессивных соседей проводить нельзя, так как "украинская тема и тайваньский вопрос принципиально разные".
"Мы призываем американскую сторону соблюдать принцип "одного Китая" и не вмешиваться в наши внутренние дела", – резюмировал он.
- 23 мая 2022 года президент США Байден предостерег Китай от захвата Тайваня, провел параллели с вторжением РФ в Украину.
- 10 июня в МО КНР заявили, что "без колебаний начнут войну", если Тайвань объявит о независимости. В Пентагоне заявили, что Китай становится более агрессивным.
- 20 июля Китай пригрозил США "жесткими мерами", если лидер Конгресса посетит Тайвань.
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