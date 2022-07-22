UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы не шутим". Китай предостерег США от визита топ-политика в Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 08:18
Ван Вэньбин (фото - ЕРА)
уточнено

В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая". Об этом сказал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По  данным американских СМИ, Пелоси в августе планирует направиться с делегацией Конгресса в Тайбэй. В ее офисе отказались комментировать такие планы.

Вэньбин напомнил, что Конгресс США – часть американского правительства и "должен строго соблюдать обязательства США по тайваньскому вопросу", добавив, что визит Пелоси "серьезно нарушит принципы политики одного Китая и положения трех совместных коммюнике Китая и США".

"Если американская сторона будет настаивать на визите, Китай решительно отреагирует на него и примет контрмеры. Мы не шутим", – подчеркнул спикер МИД КНР.

Он отметил, что такой шаг Вашингтона "окажет серьезное негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.
  • 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
  • 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД КНР Китай геополитика тайвань нэнси пелоси
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 