"Мы не шутим". Китай предостерег США от визита топ-политика в Тайвань
В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая". Об этом сказал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбин.
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По данным американских СМИ, Пелоси в августе планирует направиться с делегацией Конгресса в Тайбэй. В ее офисе отказались комментировать такие планы.
Вэньбин напомнил, что Конгресс США – часть американского правительства и "должен строго соблюдать обязательства США по тайваньскому вопросу", добавив, что визит Пелоси "серьезно нарушит принципы политики одного Китая и положения трех совместных коммюнике Китая и США".
"Если американская сторона будет настаивать на визите, Китай решительно отреагирует на него и примет контрмеры. Мы не шутим", – подчеркнул спикер МИД КНР.
Он отметил, что такой шаг Вашингтона "окажет серьезное негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений".
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.
- 21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.
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