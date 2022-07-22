"Мы не шутим". Китай предостерег США от визита топ-политика в Тайвань

уточнено

В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая". Об этом сказал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным американских СМИ, Пелоси в августе планирует направиться с делегацией Конгресса в Тайбэй. В ее офисе отказались комментировать такие планы.

Вэньбин напомнил, что Конгресс США – часть американского правительства и "должен строго соблюдать обязательства США по тайваньскому вопросу", добавив, что визит Пелоси "серьезно нарушит принципы политики одного Китая и положения трех совместных коммюнике Китая и США".

"Если американская сторона будет настаивать на визите, Китай решительно отреагирует на него и примет контрмеры. Мы не шутим", – подчеркнул спикер МИД КНР.

Он отметил, что такой шаг Вашингтона "окажет серьезное негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.