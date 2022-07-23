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"Беспочвенные обвинения". Китай ответил Японии на предостережения о нападении на Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 09:46
Ван Вэнбинь (фото - ЕРА)

Официальный Пекин в ответ на заявления Минобороны Японии, что захватническая война России против Украины создает прецедент для потенциального вторжения Китая в Тайвань, заявил, что это Токио "все больше отклоняется от пути пацифизма". Об этом сказал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбин.

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Дипломат отверг обвинения, назвав их "беспочвенными".

Он напомнил о "недавней истории зарубежной агрессии, развязанной японским милитаризмом", и что в новой японской Белой книге говорится о пересмотре оборонных документов к концу года, дальнейшем увеличении оборонного бюджета и развитии возможностей контрудара.

"Все это вызывает опасения, что Япония все больше отклоняется от пути пацифистской и исключительно оборонительной стратегии", – заявил китайский дипломат.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Он призвал Японию "немедленно прекратить ошибочную практику произвольного раздувания угроз безопасности по соседству для оправдания наращивания своего военного присутствия", "глубоко осмыслить историю агрессии" и "оставаться приверженными пути мирного развития".

Вэньбин добавил, что Тайвань – это внутренние дела Китая.

Евгений Пилипенко
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МИД КНР Китай геополитика япония угроза реакция тайвань Ван Вэнбинь
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