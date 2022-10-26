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Глава Минобороны Индии предупредил Шойгу о "недопустимости ядерного варианта"

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 15:32
Глава Минобороны Индии предупредил Шойгу о
Раджнат Сингх (Фото - Минобороны Индии)

Министр обороны Индии Раджнат Сингх в телефонном разговоре заявил главе Минобороны страны-агрессора Сергею Шойгу, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту". 

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Индийская сторона сообщила, что разговор состоялся по инициативе Шойгу и министр обороны РФ сообщил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".  

Раджнатх Сингх подтвердил позицию Индии о необходимости диалога и дипломатии "для скорейшего разрешения конфликта".

Он подчеркнул, что "ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечности".

23 октября Министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре Бена Уоллеса и Сергея Шойгу, в котором подчеркнуло, что предупреждения России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару, а также главе Пентагона Ллойду Остину

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение за счет разброса излучающего вещества.
  • 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". МИД напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. А глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
  • Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.

Читайте также: Шойгу мог пытаться запугать Запад "грязной бомбой", чтобы остановить военную помощь — ISW

Сергій Бережний
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ядерная угроза Индия сергей шойгу грязная бомба Раджнат Сингх
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