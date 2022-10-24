Главы МИД США, Британии и Франции: Россия откровенно врет о "грязной бомбе" Украины

Россия врет, что Украина якобы готовится применить грязную бомбу на своей территории. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Британии Джеймса Клеверли и Франции Катрин Колонны, передает пресс-служба Госдепа.

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Там напомнили, что министры обороны США, Франции и Британии провели разговоры с российским главой Минобороны Сергеем Шойгу. Последний утверждал, что Украина якобы готовит провокацию с грязной бомбой.

"Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории", – заявили главы МИД США, Британии и Франции.

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Они добавили, что мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение как предлог для эскалации.

"Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России", – заявили министры.

Главы МИД заверили, что неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии. США, Британия и Франция полны решимости продолжать поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с грязной бомбой. Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.

В Офисе президента Украины назвали слова Шойгу предсказуемым абсурдом. Похожего мнения и министр обороны Британии Бен Уоллес. Глава МИД Кулеба напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. А глава Минобороны Резников заявил, что на воре и шапка горит.

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Марко Сировой

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