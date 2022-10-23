Кулеба о "грязной бомбе": Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает пропаганду России о "грязной бомбе" не только абсурдной, но и опасной - россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вранье России о якобы имеющихся у Украины планах применить "грязную бомбу" столь же абсурдно, сколь и опасно. Во-первых, Украина является ответственной стороной ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Ред): у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", – отметил министр.

Ранее сегодня министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре министра Бена Уоллеса и главы минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором сказано, что предупреждения России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований.

Шойгу также звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару.

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее назвал заявления России о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" "абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом в исполнении субъектов, которые продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.