Уоллес: Утверждения Шойгу об украинской "грязной бомбе" безосновательны

Министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре министра Бена Уоллеса и главы минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором сказано, что предупреждения России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований.

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В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе России, Шойгу заявил, что Украина якобы готова применить так называемую "грязную бомбу".

Министр обороны Великобритании отверг это заявление и предупредил, что подобные измышления "не должны использоваться для эскалации военных действий.

A statement on Defence Secretary Ben Wallace's call with Russian Defence Minister Sergei Shoigu: pic.twitter.com/BbQ9muxKeC — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 23, 2022

По сообщению The Guardian, Шойгу позвонил также министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару, которым также рассказал о "грязной бомбе".

Россия не представила никаких доказательств подобного намерения Украины, отмечает издание.

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее назвал заявления России о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" "абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит".

Сергій Бережний

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