UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если Россия применит ядерное оружие, появится много стран с "грязными бомбами" – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 13:03
Если Россия применит ядерное оружие, появится много стран с
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Одна из угроз потенциального применения Россией ядерного оружия заключается в том, что страны, которые не входят в ядерный клуб, будут пытаться получить на вооружение куда более простое в содержании и применении радиологическое оружие, например, "грязную бомбу". Об этом предостерег в интервью ERR секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то договоренности с партнерами о том, каким будет ответ в случае, если Россия нанесет ядерный удар, секретарь СНБО сказал, что тут речь будет идти уже не только о союзниках или партнерах, а "обо всем цивилизованном мире".

"При этом число стран, имеющих так называемую "грязную бомбу" увеличится в геометрической прогрессии", – высказал он предположение.

СПРАВКА. В отличие от ядерной бомбы, основанной на разрушительной энергии реакций деления или сочетания реакций деления и синтеза элементов (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и загрязнение радиоактивными изотопами), "грязная бомба" может применяться только для загрязнения территории. Она состоит из контейнера с радиоактивным веществом и заряда взрывчатого вещества; при подрыве контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.

Данилов добавил, что на угрозу применения ядерного оружия Россией "должны отреагировать не только наши партнеры, но и весь цивилизованный мир, в том числе страны, сохраняющие в данной войне нейтралитет".

"Они должны понять, чем это может закончится, потому что если Путин начнет угрожать ядерным оружием, то и эти страны могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени", – спрогнозировал он.

Читайте также: Силы НАТО начали ядерные учения в Европе

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ядерное оружие угроза Алексей Данилов грязная бомба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 