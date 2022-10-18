Если Россия применит ядерное оружие, появится много стран с "грязными бомбами" – Данилов
Одна из угроз потенциального применения Россией ядерного оружия заключается в том, что страны, которые не входят в ядерный клуб, будут пытаться получить на вооружение куда более простое в содержании и применении радиологическое оружие, например, "грязную бомбу". Об этом предостерег в интервью ERR секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Отвечая на вопрос, есть ли какие-то договоренности с партнерами о том, каким будет ответ в случае, если Россия нанесет ядерный удар, секретарь СНБО сказал, что тут речь будет идти уже не только о союзниках или партнерах, а "обо всем цивилизованном мире".
"При этом число стран, имеющих так называемую "грязную бомбу" увеличится в геометрической прогрессии", – высказал он предположение.
Данилов добавил, что на угрозу применения ядерного оружия Россией "должны отреагировать не только наши партнеры, но и весь цивилизованный мир, в том числе страны, сохраняющие в данной войне нейтралитет".
"Они должны понять, чем это может закончится, потому что если Путин начнет угрожать ядерным оружием, то и эти страны могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени", – спрогнозировал он.
- Данилов о ракетных ударах России в том же интервью – "обычная ситуация, мы относимся спокойно, людей не напугать".
- 17 октября немецкая разведка сообщила, что РФ может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине "продиктованный мир".
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