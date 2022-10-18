Если Россия применит ядерное оружие, появится много стран с "грязными бомбами" – Данилов

Одна из угроз потенциального применения Россией ядерного оружия заключается в том, что страны, которые не входят в ядерный клуб, будут пытаться получить на вооружение куда более простое в содержании и применении радиологическое оружие, например, "грязную бомбу". Об этом предостерег в интервью ERR секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Отвечая на вопрос, есть ли какие-то договоренности с партнерами о том, каким будет ответ в случае, если Россия нанесет ядерный удар, секретарь СНБО сказал, что тут речь будет идти уже не только о союзниках или партнерах, а "обо всем цивилизованном мире".

"При этом число стран, имеющих так называемую "грязную бомбу" увеличится в геометрической прогрессии", – высказал он предположение.

СПРАВКА. В отличие от ядерной бомбы, основанной на разрушительной энергии реакций деления или сочетания реакций деления и синтеза элементов (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и загрязнение радиоактивными изотопами), "грязная бомба" может применяться только для загрязнения территории. Она состоит из контейнера с радиоактивным веществом и заряда взрывчатого вещества; при подрыве контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.

Данилов добавил, что на угрозу применения ядерного оружия Россией "должны отреагировать не только наши партнеры, но и весь цивилизованный мир, в том числе страны, сохраняющие в данной войне нейтралитет".

"Они должны понять, чем это может закончится, потому что если Путин начнет угрожать ядерным оружием, то и эти страны могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени", – спрогнозировал он.

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Євген Пилипенко

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