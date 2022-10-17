Разведка ФРГ: РФ может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине "продиктованный мир"

Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы навязать Украине "продиктованный мир", но пока нет признаков подготовки к использованию ЯО. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в Бундестаге, передает Spiegel.

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По словам Каля, нападение российского диктатора Владимира Путина на Украину, "не стало неожиданностью" для его службы.

Он отметил, что Путин "оставляет за собой право" пойти на применение ядерного оружия и подчеркнул, что "дело может дойти до использования тактического ядерного оружия в Украине".

"Затем они будут стремиться навязать продиктованный мир Украине. С российской стороны нет никаких признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной", — сказал Каль.

Разведчик считает, что поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может "представить экзистенциальную угрозу правлению Путина", однако у его службы нет никаких данных на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие.

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Дмитро Гриниченко

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